Info-Date am Morgen: Neue US-Zölle auf EU-Produkte verschoben ++ VfB Stuttgart feiert Pokal-Sieg

US-Präsident Donald Trump plant Zölle auf EU-Waren in Höhe von 50 Prozent - zeigt sich nun aber verhandlungsbereit. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

US-Präsident Donald Trump hat die angekündigten Zölle auf Waren aus der EU um gut einen Monat verschoben . Nach einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Trump gesagt, die zusätzlichen Importgebühren in Höhe von 50 Prozent würden erst ab dem 9. Juli fällig statt Anfang Juni. Vor Reportern sprach er außerdem von einem sehr netten Gespräch. Auf seiner eigenen Internet-Plattform teilte Trump auch einen X-Post von der Leyens. Darin schreibt die EU-Kommissionspräsidentin, Europa sei bereit, die Handelsgespräche schnell und entschlossen voranzutreiben. Für eine gute Vereinbarung benötige die EU aber Zeit bis zum 9. Juli, so von der Leyen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte sich zuvor am Abend im Ersten optimistisch gezeigt, dass eine Einigung im Zollstreit gelingt. Der US-Präsident hat seit seinem Amtsantritt im Januar verschiedenen Ländern mit hohen Zöllen gedroht und sie teilweise dann aber doch nicht umgesetzt.

Stuttgart feiert den Sieg im DFB-Pokalfinale

In der Stuttgarter Innenstadt haben Fans gestern Nachmittag den DFB-Pokal-Sieg groß gefeiert. Nachdem sich die Spieler des VfB am Sonntagmittag im Rathaus ins Goldene Buch eingetragen hatten, sind sie per Autokorso in Richtung Schlossplatz gefahren. Dort haben sie gemeinsam mit den Fans den insgesamt vierten Pokal-Sieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Zehntausende Menschen hatten sich versammelt, um ihre Pokal-Helden zu feiern.