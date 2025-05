per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump geht weiter gegen die Elite-Universität Harvard vor. Jetzt hat seine Regierung der Hochschule verboten, ausländische Studenten aufzunehmen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem gab als Begründung an, Harvard unterstütze Gewalt und Antisemitismus und arbeite mit Chinas kommunistischer Partei zusammen. Die US-Regierung fordert schon länger, dass die Hochschule Informationen über ausländische Studierende an die Behörden weitergibt - damit sie diejenigen, die sich an Protesten gegen Israel beteiligt haben, leichter ausweisen können. Das verweigert die Uni bislang.

Noem setzte Harvard jetzt eine Frist von 72 Stunden, um diese Informationen zu liefern - anderenfalls kann Harvard keine neuen Studierenden aus dem Ausland mehr aufnehmen. Bereits eingeschriebene Studenten müssten demnach an eine andere Hochschule wechseln oder verlieren ihr Visum.

Landwirtschaftsminister Hauk: Kein Bio-Zwang für Landwirte in BW

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk will Bauern keinen Druck machen, auf biologische Landwirtschaft umzusteigen. Der CDU-Politiker sagte am am Abend im SWR, Bauern sollten das tun, wo sie selbst ihr bestes Geschäftsfeld sehen. Dabei hat sich die grün-schwarze Landesregierung eigentlich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Bio-Landwirte bis 2030 zu verdoppeln. Vor allem die Grünen dringen auf mehr Öko-Landbau, auch aus Naturschutzgründen. Doch Hauk findet, man dürfe die Landwirte nicht zu Bio drängen.