Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington getötet worden . Das teilte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit. Dies und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

Das Capital Jewish Museum befindet sich nur wenige Schritte von der FBI-Außenstelle in der Hauptstadt entfernt. Die Polizei nannte am Mittwochabend keine Einzelheiten zu der Tat oder zu einem möglichen Motiv.

Medien: Israelischer Diplomat unter den Opfern

US- Generalstaatsanwältin Pam Bondi sagte, sie sei zusammen mit der ehemaligen Richterin und TV-Persönlichkeit Jeanine Pirro ebenfalls am Tatort gewesen. Örtliche Medien hatten zuvor berichtet, dass unter den Opfern mutmaßlich auch ein israelischer Diplomat sei. Danny Danon, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, nannte die Schüsse einen "abscheulichen Akt des antisemitischen Terrorismus". "Wir sind zuversichtlich, dass die US-Behörden strenge Maßnahmen gegen die Verantwortlichen für diese kriminelle Tat ergreifen werden", schrieb Danon in einem Beitrag auf X.



USA nehmen Jumbojet von Katar offiziell an

Die US-Regierung will den Jumbojet annehmen, den das Emirat Katar Präsident Donald Trump als Geschenk angeboten hat. Kritik sowohl von Demokraten als auch Republikanern wies Trump zurück - und sagte, es wäre dumm, ein solches Angebot für ein kostenloses Flugzeug auszuschlagen.

Pentagon: Man halte sich an alle Regeln

Über zehn Jahre flogen der Emir und seine Familie mit der Luxus-Boeing 747 - jetzt soll sie von der US-Luftwaffe zur Air Force One umgerüstet werden. Bei der Schenkung halte sich das US-Verteidigungsministerium an alle Regeln und Vorschriften, teilte ein Pentagon-Sprecher mit. Auch die nötigen Sicherheitsauflagen für ein Präsidenten-Flugzeug würden erfüllt.

Umrüstung kostet schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar

Experten schätzen den Wert des Flugzeugs auf mindestens zwei Millionen US-Dollar - die Kosten für die nötige Umrüstung auf etwa eine Milliarde Dollar. Demokraten und Republikaner hatten das Geschenk scharf kritisiert, weil Katar Terror finanziere und auf unlauterem Weg Einfluss auf Donald Trump nehmen wolle.

SPD in BW fordert landesweites Gemeindeschwestern-Modell

Um das unterfinanzierte und belastete Pflegesystem zu entlasten, fordert die SPD in Baden-Württemberg ein landesweites Gemeindeschwestern-Modell, wie es in Rheinland-Pfalz bereits praktiziert wird. Die Fraktion bringt heute einen Gesetzentwurf in den Landtag ein. Das Konzept Gemeindeschwestern setzt unter anderem auf die gesundheitliche Beratung von betagten, aber noch nicht pflegebedürftigen Menschen. So könne Lebensqualität erhalten bleiben und Pflegebedürftigkeit hinausgezögert oder vermieden werden, argumentiert die SPD-Landtagsfraktion.