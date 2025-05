per Mail teilen

Vor dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin heute Nachmittag haben sich europäische Staats- und Regierungschefs mit dem US-Präsidenten abgestimmt . Darin ging es um mögliche weitere Sanktionen gegen Russland. Dies und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

In dem Telefonat zwischen Trump und Putin soll es hauptsächlich um den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen - und Trump möchte auch Handelsfragen erörtern. Wenn Trump mit Putin fertig ist, will er auch mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen.

Neue Sanktionen gegen Russland?



An dem Vorab-Gespräch beteiligt waren Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Darin ging es nach Angaben der britischen Regierung vor allem um die Notwendigkeit neuer Sanktionen gegen Russland - für den Fall, dass sich die russische Regierung nicht ernsthaft auf einen Waffenstillstand in der Ukraine und darauffolgende Friedensgespräche einlassen wolle.



Macron: "Putin muss zeigen, dass er Frieden will"

Frankreichs Präsident Macron teilte nach dem Telefonat mit, dass Präsident Putin nun zeigen müsse, dass er den Frieden will, indem er auf den von den USA vorgeschlagenen und von der Ukraine und Europa unterstützten dreißigtägigen bedingungslosen Waffenstillstand eingeht.



Kinder in BW sind häufiger übergewichtig

Kinder in Baden-Württemberg sind schneller und kräftiger geworden, haben aber auch häufiger Übergewicht. Das zeigt das jährliche Fitnessbarometer der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. An der Studie haben unter anderem Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie mitgearbeitet. Der Anteil übergewichtiger und adipöser Kinder ist demnach innerhalb eines Jahres um 2,8 Prozent gestiegen. Die Forscher nennen das besorgniserregend und sehen als Hauptursache Bewegungsmangel. Dieser entstehe häufig beim Wechsel von der Kita in die Grundschule.