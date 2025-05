Info-Date am Morgen: Warten auf Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau ++ "RhineCleanUp" sammelt Zigarettenkippen auf

In Istanbul sollen mit einem Tag Verspätung die direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland beginnen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Heute nun wollen Russland und die Ukraine in Istanbul über eine Waffenruhe sprechen . Es ist das erste Mal seit rund drei Jahren und dem Beginn von Russlands Überfall auf die Ukraine, dass beide Seiten direkt miteinander kommunizieren. Russlands Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lassen sich je durch eine Delegation vertreten . Die Türkei und die Vereinigten Staaten sollen dabei vermitteln. Es werde eine Reihe von Treffen in unterschiedlichen Formaten geben, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan am Abend. US-Außenminister Marco Rubio nimmt auch teil, erklärte im Vorfeld aber, nur wenig Hoffnung auf einen Durchbruch zu haben.

Starmer fordert Konsequenzen für Putin

Der britische Premierminister Keir Starmer fordert für Russlands Präsidenten Putin Konsequenzen nach dessen Absage einer direkten Teilnahme. Wenn Russland nicht an den Verhandlungstisch komme, müsse Putin den Preis dafür zahlen, sagte Starmer am Abend in der albanischen Hauptstadt Tirana. Dort kommen heute zahlreiche Staats- und Regierungschefs europäischer Länder zu einem Gipfeltreffen zusammen - darunter auch der ukrainische Präsident Selenskyj. Gleichzeitig wollen russische und ukrainische Regierungsvertreter in Istanbul über eine Waffenruhe verhandeln.

Bundesregierung will neue Sanktionen gegen Russland

Die Bundesregierung hat unterdessen ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet . Es trete am Dienstag in Kraft. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im ZDF. März kündigte außerdem an, dass ein weiteres Sanktionspaket vorbereitet werde. Es müsse sowohl militärisch als auch diplomatisch alles versucht werden, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dies sei aber ein komplexer Prozess, der werde möglicherweise noch Wochen oder Monate dauern. Er mache sich keine Illusionen.

"RhineCleanUp" geht gegen Zigarettenstummel vor

Weggeworfene Zigarettenkippen vergiften Gewässer. Tiere leiden unter ihnen und sie richten Schäden an. Darauf macht die Organisation "RhineCleanUp" auch dieses Jahr wieder aufmerksam und zwar mit der sogenannten "Kippenwoche". Sie startet heute – zum Beispiel in Mannheim und Ludwigshafen. Jede Stadt sammelt auf ihrer jeweiligen Seite des Rheins innerhalb von zwei Stunden so viel Müll wie möglich. Mitmachen kann jeder.

Auch dieses Jahr hofft "RhineCleanUp" auf ein starkes Zeichen gegen Umweltverschmutzung. Zum Abschluss gibt es auf der Konrad-Adenauer-Brücke für alle, die dabei waren, ein gemeinsames Gruppenfoto und eine kleine Party.