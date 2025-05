Info-Date am Morgen: Kein Treffen von Putin und Selenskyj ++ Ärger um Backpulver im Wein-Anbau

Russlands Präsident Wladimir Putin wird heute nicht nach Istanbul zu direkten Ukraine-Gesprächen kommen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

In Istanbul wollen heute Vertreter Russlands und der Ukraine zusammenkommen. Es wären die ersten direkten Verhandlungen seit drei Jahren sein. Russlands Präsident Wladimir Putin wird allerdings nicht dabei sein . Putin hatte Istanbul als Ort direkter Verhandlungen am Wochenende ins Gespräch gebracht. Eine Waffenruhe als Vorbedingung, auf die der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, bestand, akzeptierte Putin nicht. Auf Drängen von US-Präsident Trump hat sich Selenskyj bereit erklärt, auch ohne eine Waffenruhe in die Türkei zu reisen. Er wird nun vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara empfangen. Nach Istanbul wollte Selenskyj nur kommen, wenn auch Putin dort sein würde. Der Kreml-Chef hatte am Abend bekannt gegeben, dass ihn eine vierköpfige Delegation bei den Verhandlungen in der Türkei vertritt - er selbst aber in Moskau bleibt.

Trump kommt auch nicht

Auch US-Präsident Donald Trump wird heute wohl nicht nach Istanbul reisen, um über einen Weg zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu verhandeln. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Regierungsvertreter. Trump habe verzichtet, nachdem er gehört habe, dass Putin nicht komme, heißt es. Der US-Präsident befindet sich gerade auf der ersten großen Auslandsreise seiner zweiten Amtszeit in der Region.

Ärger um Backpulver im Weinbau

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz regen sich viele Winzer gerade auf, weil sie kein Backpulver mehr benutzen dürfen. Das Hausmittel schützt die Reben gegen eine Pilzkrankheit. Jetzt hat ein Unternehmen aus Baden-Württemberg aber ein Pflanzenschutzmittel auf den Markt gebracht, welches zwar zu 99 Prozent aus Backpulver besteht, aber deutlich teurer ist. Laut EU-Recht müssen die Winzer nun das zugelassene Pflanzenschutzmittel nutzen. Betriebe in Rheinhessen sprechen von unsinnigen Mehrkosten. Ähnlich sind die Reaktionen aus der Ortenau und der Pfalz. Vom Deutschen Weinbauverband heißt es, dass die Kritik berechtigt sei, die Entscheidung rechtlich aber nicht anzufechten.