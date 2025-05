Info-Date am Morgen: Kritik an Israels Vorgehen im Gaza-Streifen ++ Trump-Besuch in Kallstadt?

Deutschland und Frankreich kritisieren Israels Pläne und deren militärische Umsetzung im Gaza-Krieg. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bei seinem Besuch in Israel für ein Ende des Gaza-Kriegs ausgesprochen. Im Gespräch mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu habe er um politische Wege hin zu einem Frieden gebeten, so eine Sprecherin des Bundespräsidenten. Wegen des Treffens mit Netanjahu hatte es viel Kritik gegeben. Steinmeier wies diese aber zurück und sagte, es sei einfach für einen Politiker, schwierigen Gesprächen aus dem Weg zu gehen, das sei aber nicht seine Haltung.

Auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat Israels Vorgehen im Gaza-Streifen verurteilt. In einem Fernseh-Interview sagte er am Abend, was die Regierung Netanjahu dort tue, sei inakzeptabel. Macron kritisierte unter anderem die Blockade von Hilfslieferungen. Seit Monaten lässt Israel Konvois mit Nahrungsmittel und Medikamenten nicht mehr in den Küstenstreifen fahren. Dies sei eine Schande, so Macron. Israels Premier Netanjahu hatte am Abend trotz aller Kritik angekündigt, die Militäroperationen im Gaza-Streifen in den kommenden Tagen auszuweiten . Die israelische Armee hat im Zuge dieser Militäroperationen am Abend erneut ein Krankenhaus im Süden des Gazastreifens aus der Luft angegriffen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mindestens elf Menschen getötet. Die israelische Militärführung erklärte kurz darauf, es handele sich um eine präzise Attacke auf eine Kommando-Zentrale der Hamas.

Staatsbesuch mit US-Präsident in Bad Dürkheim?

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant einen Besuch in der Pfalz. Er will gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump kommen. Sollte Trump seiner Einladung nach Deutschland folgen , wolle er mit ihm nach Kallstadt im Kreis Bad Dürkheim kommen, hat Merz beim Wirtschaftstag der CDU in Berlin gesagt. Trumps Vorfahren stammen aus Kallstadt. Auch Merz hat einen Bezug zu der Region. Er hat in den 70er Jahren seinen Wehrdienst in der Pfalz absolviert.