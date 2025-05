Info-Date am Morgen: Israel und Deutschland würdigen 60 Jahre diplomatische Beziehungen ++ Bauern in RLP fürchten Trockenheit

Mit zwei Besuchen würdigen Israel und Deutschland die Aufnahme ihrer Beziehungen vor 60 Jahren. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Abend den israelischen Präsidenten Izchak Herzog in Berlin empfangen. Anlass seines Deutschland-Besuchs ist die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen vor 60 Jahren . Die engen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel seien ein großer Schatz, den man bewahren müsse, 80 Jahre nach dem Völkermord an den Juden, sagte Merz. Der Kanzler verurteilte den Hamas-Angriff auf Israel, zeigte sich aber auch wegen des verstärkten israelischen Militäreinsatzes in Gaza besorgt . Vorher hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den israelischen Präsidenten empfangen. Steinmeier rief dazu auf, wieder Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen. Heute nun reist Steinmeier nach Israel. Dort beginnt der zweite Teil des Doppelbesuchs zum 60. Jahrestag der deutsch-israelischen Beziehungen. Der brisanteste Termin des Besuchs ist am Nachmittag ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Steinmeier und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Netanyahu steht international in der Kritik, vor allem wegen seines harten Vorgehens im Gaza-Streifen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor.

Droht Trockenheit in Rheinland-Pfalz?

Das warme und trockene Wetter in jüngster Zeit macht vielen landwirtschaftlichen Betrieben im Südwesten Sorgen. Sollte es in den nächsten zwei Wochen nicht regnen, würde man die ersten Schäden auf den Feldern sehen, hat der Präsident des rheinland-pfälzischen Bauern- und Winzerverbands, Eberhard Hartelt, dem SWR gesagt. Besonders der Ackerbau, etwa in Rheinhessen, sei von einer Dürre betroffen . Anders sieht das für den Gemüseanbau in der Vorderpfalz aus - hier sei die anhaltende Trockenheit sogar eher vorteilhaft.