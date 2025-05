Info-Date am Morgen: US-Notenbank bleibt im Streit mit Trump hart ++ Große Notfallübung in BW für mögliche Murr-Flut

Im Streit mit US-Präsident Donald Trump um billigeres Geld gibt die US-Notenbank Fed nicht nach. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Fischer.

Die Fed belässt den Leitzins bei 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Notenbank begründet dies mit dem Inflationsrisiko und der Gefahr steigender Arbeitslosenzahlen. Die Fed verwies auf die hohe wirtschaftliche Unsicherheit und spielte damit auf Trumps Zollpolitik an. Der Präsident hatte wiederholt eine Zinssenkung gefordert, um Investitionen in den USA anzukurbeln.

Landkreise wollen sich gegen Flut-Ereignisse wappnen

Behörden und Einsatzkräfte proben mit einer Flut-Übung den Notfall am Fluss Murr. Beteiligt sind 22 Krisenstäbe in den Landkreisen Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Fachleute haben dafür ein Szenario mit heftigem Starkregen erstellt. Getestet werden sollen vor allem die internen Abläufe - also die Arbeit in den Krisenstäben und die Zusammenarbeit einzelner Behörden. Nach der Übung wollen die Beteiligten Bilanz ziehen.