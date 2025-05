Info-Date am Morgen: Israel beschließt neue Gaza-Offensive ++ OB-Wahl in Pforzheim

Die israelische Armee wird ihre Militär-Operationen im Gazastreifen ausweiten. Das war offenbar schon länger geplant, gestern hat das Sicherheitskabinett in Israel den Plänen zugestimmt. Das berichten mehrere israelische Medien, die sich auf hochrangige Beamte beziehen. Premierminister Benjamin Netanjahu will die Hamas so dazu zwingen, die restlichen Geiseln freizulassen. Ein Sprecher der israelischen Armee hat am Abend bestätigt, dass dass mehrere zehntausend Reservisten einberufen werden

Amtsinhaber Boch gewinnt OB-Wahl in Pforzheim

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Pforzheim ist Amtsinhaber Peter Boch (CDU) mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Der 45-Jährige erhielt 88,4 Prozentder Stimmen. Der einzige Herausforderer Dimitrij Walter erhielt 10,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 23,5 Prozent. Zahlreiche Politiker aus der Region gratulierten dem Wahlsieger im Pforzheimer Rathaus. Boch nannte als Schwerpunkte für seine zweite Amtszeit unter anderem den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und die Sanierung der Schulen. Außerdem möchte er sich für eine zweite Landesgartenschau in Pforzheim einsetzen.