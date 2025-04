Fleisch gehört für den designierten Agrarminister Alois Rainer (CSU) auf den Speiseplan. Deshalb soll es in Kitas und Schulen weiter täglich angeboten werden und auch nicht teurer werden. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Mit dem Ministerwechsel im Bundeslandwirtschaftsministerium steht voraussichtlich eine Kehrtwende in der Politik an. Der designierte Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat in einem Interview mit der Bild-Zeitung über seine Pläne gesprochen. Darin erklärte er, dass er keine Steuererhöhungen plant. Anders als sein Vorgänger Cem Özdemir (Grüne) will er Fleisch nicht teurer machen. Stattdessen könne er sich sogar sinkende Fleischpreise vorstellen, immerhin bestimme der Markt den Preis. Ob der Tierwohl-Cent damit komplett vom Tisch ist, ist noch unklar.

Rainer warnt vor rein vegetarischem Angebot in Schulen und Kitas

Auch was Schulen und Kitas angeht hat Rainer Pläne. Er warnt vor rein vegetarischen Speiseplänen, Fleisch gehört seiner Meinung nach zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Die Landwirte sollten außerdem mehr Freiheiten und weniger Vorschriften bekommen, so Rainer.

Mehr Straftaten an Schulen in RLP

An den Schulen in Rheinland-Pfalz gibt es immer mehr Straftaten wie Körperverletzung, Bedrohung oder sexuelle Belästigung, aber auch die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Nach Angaben des Innenministeriums in Mainz wurden im vergangenen Jahr fast 1.700 Straffälle registriert, das sind rund 300 mehr als 2023. Als Gründe nennt das Bildungsministerium instabile Familienverhältnisse, aber auch Gruppenzwang und den Einfluss der Medien.