Info-Date am Morgen: Liberale gewinnen Parlamentswahl in Kanada ++ Feuer im Trierer Hafen

In Kanada haben die Liberalen von Premierminister Mark Carney nach Prognosen die Parlamentswahl gewonnen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Am Wahltag hatte US-Präsident Donald Trump die Kanadier erneut aufgefordert, einer Eingliederung in die USA zuzustimmen. Und das zeigte Wirkung: Lange lagen die oppositionellen Konservativen in Umfragen scheinbar uneinholbar vorne, doch im Widerstand gegen Trump rückten die Kanadier zusammen und versammelten sich zu einem großen Teil hinter Carney.

Feuer in Trier noch nicht gelöscht

Im Trierer Hafen ist die Feuerwehr immer noch mit Löscharbeiten beschäftigt, nachdem gestern ein Großbrand ausgebrochen war. Der Brand ist laut Feuerwehr aber mittlerweile unter Kontrolle. Die Rauchsäule des Müllbrands war kilometerweit zu sehen. Die Einsatzkräfte mussten den brennenden Schrott mit einem Bagger auseinanderziehen, um ihn dann Stück für Stück zu löschen. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch den ganzen Tag über.