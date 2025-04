Info-Date am Morgen: Trump gibt sich verärgert über Putin ++ Energiekonzern EnBW plant Gaskraftwerke in Karlsruhe und anderswo

Nach Luftangriff: Trump kritisiert Russland

Gestern sah es so aus, als sei US-Präsident Trump in Sachen Ukraine-Krieg voll auf die Linie des Aggressors Russland eingeschwenkt, nun hat er zumindest etwas Kritik an Russland geübt. Grund sind die jüngsten Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, bei denen mindestens 12 Menschen getötet wurden. Vor Journalisten deutete Trump an, dass er unter Umständen bereit wäre, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen.

EnBW: Neue Gaskraftwerke in Karlsruhe und anderen Orten

Der Energieversorger EnBW plant den Bau weiterer Gaskraftwerke im Südwesten. Eine der neuen Anlagen, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können, könnte im Karlsruher Rheinhafen entstehen.