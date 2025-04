Info-Date am Morgen: Ex-Diplomaten kritisieren deutsche Haltung gegenüber Israel ++ Polizei erschießt 64-Jährigen in Hilzingen nach Axt-Attacke

per Mail teilen

Die Kritik hat es in sich: Mehrere ehemalige deutsche Botschafter im Nahen und Mittleren Osten werfen der Bundesrepublik Doppelmoral im Umgang mit Israels Regierung vor.

Die Ex-Botschafter kritisieren eine aus ihrer Sicht "bedingungslose Unterstützung" der aktuellen israelischen Regierung als "falsch verstandene Freundschaft". Die früheren Diplomaten schreiben in einem offenen Brief für die Frankfurter Allgemeine Zeitung:

"Seit Jahrzehnten sehen wir zu, wie Palästinenser von der israelischen Armee und Siedlern schikaniert, vertrieben oder getötet werden und wie Israel völkerrechtswidrig immer mehr Land besetzt - dies im offenkundigen Widerspruch zu unserem sonstigen Eintreten für das Völkerrecht und zur regelbasierten Weltordnung." Das stimme nicht mit der ansonsten deutlichen Positionierung Deutschlands etwa gegen Russland überein.

Deutschland trage auf Grund seiner Geschichte eine besondere moralische Verantwortung für Israel wie für die Menschlichkeit. "Für beide einzutreten und Vergehen an beiden entgegenzutreten, muss unser Anspruch sein. Das betrifft Hamas, aber auch die aktuelle Regierung Israels." Israels Vorgehen im Gazastreifen sowie im Westjordanland und in Syrien ließen "kein Weiter-so mehr zu, auch nicht von Deutschland".

64-Jähriger nach Axt-Attacke in Hilzingen erschossen

Nach der Axt-Attacke gegen ein Kind in Südbaden gehen die Ermittlungen weiter. Im Fokus der Ermittler steht die Suche nach dem zuletzt noch unklaren Motiv des 64-Jährigen. Der Mann habe in Hilzingen im Kreis Konstanz mit einer Axt auf ein Auto eingeschlagen, in dem sich ein Mädchen befand, teilten die Behörden mit. Die Mutter des Kindes habe den Notruf gewählt. Wenig später starb der Mann durch Polizeischüsse.

In der baden-württembergischen Gemeinde dürften sich dramatische Szenen abgespielt haben: Der 64-Jährige habe eine Scheibe des Autos eingeschlagen, dann aber von Mutter und Kind abgelassen, sodass diese sich unverletzt in Sicherheit bringen konnten, hieß es in der Mitteilung vom Vortag weiter. Als die Polizei eintraf, sei der Mann mit der Axt auf die Beamten losgegangen, eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt.