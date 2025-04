Info-Date am Morgen: Koalitionsverhandlungen - Ende in Sicht ++ Grundschulempfehlung BW - sind Potenzialtests rechtmäßig?

Union und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen nach einer Unterbrechung am Abend fortsetzen. Beide Seiten haben es in der Nacht noch nicht geschafft, sich in allen Punkten zu einigen und peilen nun bis zum Mittag ein Ergebnis an. Um 9:30 Uhr treffen sich die Spitzen in der CDU-Parteizentrale. Dann soll es um die letzten Details gehen. Die größten Streitpunkte bei den Verhandlungen waren die Migrationspolitik und das Thema Steuern.

Potenzialtests für Grundschulempfehlung in BW: Sind sie rechtmäßig?

Wollen Viertklässler auf ein Gymnasium gehen, obwohl die Grundschule das so nicht empfiehlt, muss das Kind seit Kurzem einen zusätzlichen Potenzialtest absolvieren. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe Zweifel geäußert, ob ein Teil der neuen Regelung rechtmäßig ist. Das steht in einem Beschluss des Gerichts, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Tests sind umstritten - nicht nur bei Eltern, sondern auch bei Lehrern.