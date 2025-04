Info-Date am Morgen: Sorgen vor Folgen der US-Zölle ++ Baden-Württemberg startet Kampagne für Dialekte

per Mail teilen

Wie geht es weiter mit der Zollpolitik der USA, kommen die 20 Prozent auf alle Produkte, die die EU in die Vereinigten Staaten exportiert? Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Wenn die US-Importzölle vermutlich morgen in Kraft treten, dann befürchten Unternehmen erhebliche Einbußen bei den Ausfuhren. Der geschäftsführende Finanzminister Jörg Kukies von der SPD sagte im "ZDF heute journal", wenn US-Präsident Donald Trump bei den verhängten Zöllen bleibe, habe das erhebliche Auswirkungen auf Deutschland. So könnten die Exporte in die USA um bis zu 15 Prozent sinken und die Rezessionsgefahr steigen.

Kampagne für Dialekte in Baden-Württemberg

"Wir können alles - außer Hochdeutsch". Das war mal eine Kampagne für den Standort Baden-Württemberg. Sie sollte mit Humor die Dialekte in Baden-Württemberg als eine schrullig-liebenswerte Seite des Landes charakterisieren. Jetzt wird die Kampagne "DialektLänd" gestartet, mit dem Ziel, dass in Baden-Württemberg regionale Dialekte bewahrt werden. Mehrere Ministerien wollen sich zusammentun und die Dialekte zum Beispiel besser erforschen oder schon in der Grundschule thematisieren.