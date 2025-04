Die Koalitionsverhandlungen gehen in die heiße Phase. Die Union steht wegen guter Umfragewerte der AfD unter Druck. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Union und SPD starten heute in die wohl entscheidende Woche der Koalitionsverhandlungen. Vor allem CDU und CSU stehen unter Druck. Jüngste Umfragen zeigen, dass die Union und die AfD in der Sonntagsfrage nahezu gleichauf sind.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, nannte die Meinungsumfragen im ARD-Bericht aus Berlin bitter. Er sei jedoch überzeugt, dass man dem nur mit guter praktischer Politik begegnen könne. Er betonte, es sei wichtig, bald einen Koalitionsvertrag zu unterzeichnen.

Aktion gegen Raser: Polizei startet "Speedweek"

Die Polizei kontrolliert in dieser Woche bundesweit verstärkt die Geschwindigkeit der Autofahrer – auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Laut Innenministerium in Mainz beteiligen sich alle Polizeipräsidien im Land an der bundesweiten Aktion.

Wo genau in den einzelnen Städten geblitzt wird, ist nicht bekannt. Vermutlich aber an Unfallschwerpunkten und dort, wo überhöhte Geschwindigkeit besonders gefährlich ist, wie beispielsweise vor Schulen. Zusätzlich werde es auch sogenannte Anhalte-Kontrollen geben. Hauptaktionstag ist am Mittwoch.