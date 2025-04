Info-Date am Morgen: Pokal-Sensation in Bielefeld ++ Fernis wird neuer Justizminister in RLP

Nach einem Sensationssieg gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen steht Armenia Bielefeld im Finale des DFB-Pokals. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Der Deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen ist im DFB-Pokal-Halbfinale ausgeschieden und das gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld. Die Bielefelder haben Leverkusen am Abend mit 2:1 besiegt. Damit bestätigt sich anscheinend die alte Fußball-Weisheit, der DFB-Pokal habe eben seine eigenen Regeln – jedenfalls ist der Final-Einzug der Bielefelder eine Sensation . Mit dem Abpfiff kannte die Freude der Bielefelder keine Grenzen; die Fans der von Arminia stürmten den Rasen auf der Bielefelder Alm. Zunächst ging allerdings schon nach 17 Minuten der Favorit Leverkusen in Führung, doch nur zwei Minuten später kam eine schnelle Antwort der Bielefelder. Am Ende der ersten Halbzeit fiel dann nach einer Freistoßflanke von der linken Seite das 2:1 zum Endstand. Die zweite Halbzeit blieb torlos , aber Bielefeld blieb dominant. Leverkusen konnte zwei weitere große Chancen nicht verwandeln, damit steht der Drittligist im Pokalfinale . Wer im Finale in Berlin der Gegner von Bielefeld wird, entscheidet sich heute Abend im zweiten Halbfinal-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig.

Nachfolger für rheinland-pfälzischen Justizminister wird ernannt

Rheinland-Pfalz bekommt heute einen neuen Justizminister. Der FDP-Politiker Philipp Fernis wird am Mittag von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) offiziell ernannt. Schweizer will Fernis in der Staatskanzlei die Ernennungsurkunde überreichen. Im Anschluss wird der neue Justizminister vom Landtag bestätigt und vereidigt.

Zuvor wird es eine Gedenkminute für den am 21. Februar verstorbenen Justizminister Herbert Mertin (FDP) geben. Der neue Justizminister wird seinen Posten als FDP-Landtagsfraktionschef abgeben. Die FDP-Landtagsfraktion will deshalb am Vormittag in einer Fraktionssitzung klären, wer Nachfolger von Fernis wird.