Info-Date am Morgen: US-Autohersteller nach Trumps Zollplänen unter Druck ++ SPD-BW will Notfallpraxen erhalten

Die Ankündigung neuer US-Zölle auf Auto-Importe hat auch die Aktien von US-Herstellern unter Druck gesetzt. Sie gehörten zu den größten Verlierern an der New Yorker Wall Street. So verlor General Motors mehr als sieben Prozent, Ford knapp vier Prozent. Auch die Lieferketten der US- Autokonzerne funktionieren grenzüberschreitend und könnten durch Zölle nach Angaben von Beobachtern empfindlich getroffen werden. Zudem rechneten die Anleger mit Gegenzöllen anderer Länder. Ab kommender Woche sollen auf alle Auto-Importe in die USA Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent fällig werden.

Krankenhausreform: SPD-BW will Notfallpraxen erhalten

Die SPD im baden-württembergischen Landtag kämpft weiter um den Erhalt von Bereitschaftspraxen im Land. Fraktionschef Andreas Stoch hat in einem Brief gefordert, dass über eine Reform der Notfallversorgung bei den Koalitionsverhandlungen mit der Union in Berlin gesprochen werden soll.

In ihrer Krankenhausreform hatte die Bundesregierung festgelegt, dass Kliniken mit einer Grundversorgung innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto erreicht werden müssen. Die SPD im Landtag will, dass das auch für die Bereitschaftspraxen gilt. So könnten laut SPD-Fraktion sieben dieser Praxen im Land erhalten bleiben.