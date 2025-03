Info-Date am Morgen: USA verhängen 25 Prozent Auto-Zölle ++ Priester in Montabaur wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

per Mail teilen

Die USA verhängen jetzt auch Zölle gegen deutsche Autohersteller - ab 2. April und in Höhe von 25 Prozent. Das hat US-Präsident Donald Trump angekündigt. Die Zölle sollen für alle Autos gelten, die aus dem Ausland in die USA verkauft werden. Er begründete das damit, dass Autohersteller dann in den USA-Fabriken bauen würden. Die Zölle könnten die deutsche Autoindustrie hart treffen.

Montabaur: Priester wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Das Amtsgericht Montabaur hat einen katholischen Priester aus dem Westerwald wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte einen Fall zur Anklage gebracht, der sich 2019 im Fürstentum Liechtenstein zugetragen hat. In seiner Gemeinde habe der Deutsche in seinem Pfarrhaus ein damals achtjähriges Mädchen an der Brust angefasst und massiert. Dafür erhielt er eine Haftstrafe von 8 Monaten. Der heute 50 Jahre alte Mann hatte damals seine Anstellung verloren und war nach Deutschland zurückgekehrt. Ein Versuch der Liechtensteiner Justiz, den Fall aufzuklären, war gescheitert, weil der Mann damals nicht zum Verhandlungstermin erschienen war.