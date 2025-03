Info-Date am Morgen: Istanbuls Bürgermeister Imamoglu verhaftet ++ zweiter Verdächtiger nach Autorennen in Ludwigsburg ermittelt

Der vorübergehend abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu sitzt in U-Haft. Gleichzeitig wurde er Präsidentschaftskandidat seiner CHP. Mehr von Andreas Fischer.

Imamoglu wurde von seiner sozialdemokratischen CHP nominiert. In einer parteiinternen Abstimmung waren 1,6 Millionen der 1,7 Millionen CHP-Mitglieder für ihn. Der Istanbuler Bürgermeister gilt als aussichtsreichster Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan bei der für 2028 angesetzten Wahl.

Imamoglu war am Mittwoch im Zusammenhang mit Korruptions- und Terrorermittlungen festgenommen und am Sonntag wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft überführt worden. Außerdem gibt es Terrorermittlungen gegen ihn.

Proteste gegen Festnahme weiten sich aus

In mehreren Städten der Türkei zogen Hunderttausende durch die Straßen. Die CHP spricht von einer Million Demonstranten in Istanbul. Auch in der Hauptstadt Ankara setzten tausende Menschen die Proteste fort. In beiden Städten gilt ein Demonstrationsverbot. Die Polizei setzte Berichten zufolge am späten Abend Wasserwerfer und Tränengas gegen die Menschen ein. Laut türkischem Innenministerium wurden rund 700 Personen festgenommen.

Fahndungserfolg nach illegalem Autorennen in Ludwigsburg

Nach dem illegalen Autorennen in Ludwigsburg hat die Polizei einen Fahndungserfolg erzielt. Sie konnte einen zweiten Tatverdächtigen ermitteln. Die Person steht im Verdacht, möglicherweise ein zweites, an dem Unfall beteiligtes Fahrzeug gefahren zu haben und an dem illegalen Autorennen beteiligt gewesen zu sein. Die Person befindet sich den Angaben zufolge nicht in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gehen nach bisherigem Stand davon aus, dass sich zwei Autos am Donnerstagabend ein Rennen lieferten. Dabei soll eines der Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen einer 23-Jährigen gefahren sein, die gerade von einer Tankstelle auf die Straße fuhr. Ihr Auto wurde gegen Bäume geschleudert. Die 23-Jährige und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.