Info-Date am Morgen: Proteste nach Festnahme von Istanbuls Bürgermeister ++ Stuttgart 21 sorgt für weitere Einschränkungen

Die türkische Zivilgesellschaft reagiert empört auf die Festnahme von Istanbuls Bürgermeister. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Nach seiner Festnahme hat sich der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu über das Internet geäußert. Seine Moral sei gut, er werde gestärkt aus dem Prozess hervorgehen, schreibt er. Die türkische Justiz wirft ihm Korruption und Terrorunterstützung vor . İmamoğlus Partei CHP will ihn trotz der Inhaftierung als Präsidentschaftskandidaten aufstellen. Die Bundesregierung kritisierte die Festnahme scharf. Man beobachte schon länger den Druck türkischer Behörden auf Rivalen von Präsident Recep Tayyip Erdoğan . Nach İmamoğlus Festnahme stürzte die türkische Lira auf einen historischen Tiefstand. Auch die türkischen Börsen reagierten mit Kursrückgängen auf die Festnahme, die unter dem Verdacht steht, politisch motiviert zu sein.

Stuttgart 21: Es wird noch schlimmer, bevor es besser wird

Auf die Region Stuttgart kommen in den nächsten Monaten im Rahmen des Milliarden-Projekts Stuttgart 21 weitere Behinderungen im Bahnverkehr zu. Das teilte die Bahn jetzt mit: Was Baustellen angehe, werde 2025 ein Rekordjahr in Stuttgart, so der S-Bahn-Chef Matthias Glaub im Verkehrsausschuss vom Verband Region Stuttgart. Nicht nur die Stammstreckensperrung im Sommer stehe an, sondern Fahrgäste müssten sich auf mehrmonatige Sperrungen, Einschränkungen und Zugausfälle in diesem Jahr einstellen. Ab Juli wird es nahezu durchgehend bis zum Ende des Jahres Bauarbeiten im Stuttgarter Bahnknoten geben. Erneut wird Esslingen dann als eine Art "Ersatz-Hauptbahnhof" agieren, da viele ICE-Züge den Stuttgarter Hauptbahnhof zeitweise nicht mehr anfahren werden. Bereits vergangenes Jahr mussten Fahrgäste mit den Bauarbeiten leben. Im S-Bahn-Verkehr gab es 2024 laut Bahn an neun von zehn Tagen Einschränkungen durch Baustellen.