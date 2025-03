US-Präsident Trump hat mit Russlands Staatschef Putin eine Waffenruhe vereinbart – allerdings ist diese sehr begrenzt. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Fast zwei Stunden haben US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin miteinander telefoniert. Das Ergebnis: Die Vereinbarung, dass Russland und die Ukraine Luftschläge gegen die Energieinfrastruktur des jeweils anderen Landes unterlassen. Eigentlich wollten die USA Russlands Zustimmung zu einem sofortigen Waffenstillstand von 30 Tagen, der mit der Ukraine bereits abgesprochen war. Doch dazu kam es nicht. Kritiker warnen, dass Putin die USA nur hinhalte und auf Zeit spiele.

Ukraine: Selenskyj bleibt skeptisch

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte mit der Aussage, er würde einer teilweisen Waffenruhe zustimmen – zunächst möchte er sich allerdings über die Details informieren.

Cybersicherheits-Netzwerk für die Metropolregion Rhein-Neckar

In Mannheim wird heute ein Sicherheitsnetzwerk gegen Cyberkriminalität vorgestellt. In der sogenannten Cybersecurity Community sollen unterschiedliche Experten den Unternehmen der gesamten Region helfen, sich gegen Angriffe aus dem Netz zu schützen. Besonders kleine und mittlere Betriebe haben immer wieder mit Angriffen auf ihre digitalen Systeme zu kämpfen. Der neue Service gehört zu der Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim, richtet sich an Unternehmen in der gesamten Region und ist für die Unternehmen kostenlos.