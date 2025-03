per Mail teilen

Die Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD werden aus Sicht von CDU-Chef Friedrich Merz nach der Einigung auf das Finanzpaket nicht einfacher. In der ARD sagte Merz, man werde nun vor allem über Reformen und Einsparmöglichkeiten im Bundeshaushalt sprechen müssen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Es ist die Woche der Wahrheit für Union und SPD. Denn das milliardenschwere Finanzpaket , auf das sich beide Seiten in der Sondierung verständigt haben, muss morgen durch den Bundestag - am Freitag dann durch den Bundesrat. Beide Male ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

Merz: "Zeiten des Paradieses sind vorbei"

Der ehemalige CDU-Generalsekretär Mario Czaja will nicht zustimmen. Trotzdem ist CDU-Chef Merz zuversichtlich, dass morgen alles glatt geht. Die wahren Herausforderungen kämen danach - in den Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten. In der ARD sagte Merz, man werde über Einsparmöglichkeiten im Bundeshaushalt sprechen müssen.

Die Zeiten des Paradieses, wo jeder Wunsch möglich ist und mit Geld erfüllt wird, sind vorbei. Wir werden sparen müssen, wir werden erhebliche Reformen durchsetzen müssen. Das erst wird die wirkliche Bewährungsprobe der Zusammenarbeit zwischen Union und SPD.

Eine erste Hürde hatte das milliardenschwere Finanzpaket gestern genommen. Gestern hatte der Haushaltsausschuss den Abgeordneten des alten Bundestages empfohlen, in der Sitzung morgen den Grundgesetzänderungen zuzustimmen . Der Bund könnte demnach nicht nur die Schuldenbremsen für Verteidigung und die Bundesländer lockern, sondern auch ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz beschließen. Die Grünen sind zuversichtlich, dass ihre Abgeordneten dafür an Bord sind. Bei der Union gibt es morgen eine Probeabstimmung.

Kritik an Sozialministerium RLP: Stellen nicht öffentlich ausgeschrieben

Das rheinland-pfälzische Sozialministerium hat Stellen unter anderem im Leitungsteam von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nicht öffentlich ausgeschrieben. Nach entsprechender Kritik des Landesrechnungshofs hat der SWR recherchiert, dass es um sieben Positionen im früheren Ministerium des SPD-Politikers geht. Die meisten davon liegen bei einem Bruttogehalt zwischen 4.600 und 7.600 Euro im Monat. Warum die Stellen nicht ausgeschrieben wurden, ist weiter unklar. Das Sozialministerium erklärt dazu, man müsse Stellen nicht generell ausschreiben. Andere Ministerien machen das aus Transparenzgründen trotzdem.