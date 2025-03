Info-Date am Morgen: Grüne wollen Sicherheits- und Infrastruktur-Investitionen trennen ++ Anbaden im Sonnenbad Karlsruhe

Statt eines Billionenpakets zwei Milliardenpakete - gelingt so die Einigung zwischen Union, SPD und Grünen? Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Die Grünen sind auch weiterhin nicht bereit, dem milliardenschweren Finanzpaket von Union und SPD zuzustimmen . Grünen-Fraktionschefin Dröge wirft den beiden Parteien stattdessen Willkür vor. In den ARD-Tagesthemen sagte sie, es gebe keinen Grund dafür, die Grundgesetzänderungen für Infrastruktur und Verteidigung in ein Gesetz zu packen. Stattdessen sollte der Bundestag sich zunächst auf die Verteidigungsausgaben einigen. Danach könne dann über weitere Investitionen verhandelt werden. Vor allem von Seiten der SPD gibt es aber Kritik an einer Aufspaltung des Finanzierungspakets.

Bundeswehr stärkt Heimatschutz

Unterdessen stellt die Bundeswehr für den Heimatschutz in Deutschland in Berlin einen vierten Großverband auf. Die Soldaten der Division - zunächst etwa 6.000 Frauen und Männer - sind künftig dem Heer zugeteilt. Zu ihren Aufgaben gehören der Schutz der Infrastruktur, die Absicherung eines Truppenaufmarsches Verbündeter sowie Amtshilfe bei Katastrophen.

Wegen der veränderten Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der Heimatschutz an Bedeutung gewonnen. Die Kräfte wurden bisher von den Kommandos der 16 Bundesländer geführt.

Eröffnung Freibadsaison

Im Karlsruher Sonnenbad startet heute nach der Winterpause wieder die Freibadsaison. Es ist traditionell eines der ersten Freibäder in Deutschland, das für Freiluftschwimmer öffnet. Eröffnet wird das Freibad in diesem Jahr unter dem Motto "Karlsruhe geht baden". Um 10:00 Uhr beginnt das traditionelle Anschwimmen - entweder mit Badebekleidung oder in Verkleidung. In dieser Zeit ist der Eintritt für alle Badegäste bis 12:00 Uhr frei.

Die Eröffnung des Sonnenbads habe inzwischen eine so überregionale Ausstrahlung, dass Menschen aus ganz Deutschland und sogar aus den Niederlanden anreisten, so die Betreibergesellschaft Karlsruher Bäder in einer Mitteilung. Aufgrund von Sanierungsarbeiten endet die Badesaison in diesem Jahr nicht wie gewohnt Ende Oktober, sondern am 14. September schon.