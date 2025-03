Info-Date am Morgen: EU erleichtert über Vorschlag einer 30-Tage-Waffenruhe in der Ukraine ++ Stadtbahnunglück bei Karlsruhe mit drei Toten

Nachdem die Ukraine und die US-Regierung sich wieder angenähert haben, steht ein Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe. Dies und weitere Themen mit Bernhard Seiler.

US-Präsident Donald Trump hat die Ergebnisse der Verhandlungen mit der Ukraine in Saudi-Arabien positiv bewertet. Die Bereitschaft des Landes zu einer zunächst auf 30 Tage befristeten Waffenruhe nannte Trump einen wichtigen Schritt. Auch Vertreterinnen und Vertreter der EU begrüßten das. Kommissionspräsidentin von der Leyen lobte auch das Waffenruhe-Angebot als einen Schritt zu einem umfassenden und dauerhaften Frieden. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, es liege jetzt an Russland, seinen Angriffskrieg zu beenden. Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

US-Unterstützung für Ukraine wieder angelaufen

Die Vereinigten Staaten haben nach Gesprächen mit der Ukraine die Militärunterstützung für das von Russland angegriffene Land wieder aufgenommen . Das hat das ukrainische Präsidialamt bestätigt. Washington hat der Ukraine auch zugesichert, wieder in vollem Umfang Geheimdienstinformationen weiterzugeben. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat außerdem davon gesprochen, bei den Gesprächen sei auch über verschiedene Optionen diskutiert worden, wie die Vereinigten Staaten die Sicherheit der Ukraine garantieren könnten.

Drei Menschen tot nach Stadtbahn-Unglück

Nach der Kollision von einem Tanklaster mit einer Stadtbahn gestern bei Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe laufen die Ermittlungen zur Ursache. Eines der drei Todesopfer ist mittlerweile identifiziert worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um die Fahrerin der Stadtbahn. Auch zwei Fahrgäste waren bei der Kollision gestorben, ihre Identifizierung dauere an, so ein Polizeisprecher. Tanklaster und Stadtbahn waren gestern Nachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge fingen Feuer, der Fahrer des mit Heizöl beladenen Lastwagens wurde schwer verletzt. Zudem wurden nach derzeitigem Stand zehn Fahrgäste in der Stadtbahn leicht verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Nach Polizeiangaben sollen die Aufräum- und Bergungsarbeiten heute fortgesetzt werden.