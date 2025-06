Info-Date am Morgen: Tauziehen zwischen Union, SPD und Grünen um Schulden ++ Stuttgart schrumpft

Nach erster Ablehnung haben die Grünen sich gesprächsbereit gezeigt, was ihre Zustimmung zu neuen Schulden angeht. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Der alte Bundestag soll in einer Woche über das milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD abstimmen. Doch ob dafür die nötige Zweidrittelmehrheit zustande kommt, ist weiter unklar. Dafür sind in der alten Zusammensetzung des Bundestags Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen nötig, die wollen den aktuellen Plänen aber nicht zustimmen. Statt des Milliardenpakets fordern sie eine grundlegende Reform der Schuldenbremse und Geld für den Klimaschutz. Doch der Grünen-Co-Parteichef Felix Banaszak hat im ZDF gesagt, gelinge keine Gesamteinigung, seien die Grünen bereit, mit Union und SPD das Grundgesetz für höhere Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben zu ändern.

Stuttgart schrumpft

Die Stadt Stuttgart hat ihre neue Einwohnerbilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Laut dieser Statistik haben Ende 2024 genau 735 weniger Menschen in Stuttgart gelebt als zum Jahresbeginn. Damit ziehen erneut mehr Menschen aus Stuttgart weg als neue dazukommen. Das zeigt sich auch bei den Geburten und Todesfällen: Zum dritten Mal in Folge sind mehr Menschen gestorben als geboren, so steht es in der Statistik. Allerdings wurden im Jahr 2024 auch insgesamt 81 mehr Kinder geboren als im Vorjahr.