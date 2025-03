Info-Date am Morgen: Verdi-Streik legt Flughäfen lahm ++ BW hat zu wenig große Gewerbeflächen

Wer ein Flugticket für heute früh gebucht hatte, muss wohl anders ans Ziel kommen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

An 13 deutschen Flughäfen werden heute voraussichtlich so gut wie keine Flugzeuge starten oder landen. Grund ist ein Streik des Bodenpersonals, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Seit Mitternacht haben Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Betroffen sind unter anderem die Flughäfen in Stuttgart, Frankfurt, München, Berlin und Hamburg. Der Flughafenverband ADV rechnet mit insgesamt mehr als 3.400 Flügen, die ausfallen. Die Gewerkschaft ver.di fordert im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst unter anderem acht Prozent mehr Geld. Mitte des Monats wird wieder verhandelt.

Düsseldorf mehrfach betroffen

Besonders hart trifft es heute Düsseldorf. Durch den Streik am Flughafen wird wahrscheinlich die Hälfte aller Flüge ausfallen. Außerdem steht bis Mittwoch der komplette Nahverkehr der Rheinbahn still. Es fahren also auch keine Busse und keine Bahnen.

Verdi macht weiter Druck

Am Mittwoch sind Aktionen in Mannheim und am Donnerstag in Stuttgart geplant. Betroffen könnten neben dem Nahverkehr auch Kitas oder zum Beispiel die Müllabfuhr sein. Am Freitag gehen dann die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern von Bund und Kommunen weiter.

Platz im Gewerbegebiet: echte Mangelware

Sie sind Investor und suchen eine Gewerbefläche zwischen 50 und 100 Hektar? Dann haben wir in Baden-Württemberg ganze zwei davon für Sie zur Auswahl – größere Freiflächen in Gewerbegebieten, um größere Unternehmen dauerhaft anzusiedeln, fehlen nämlich im Land. Das hat das Landeswirtschaftsministerium auf Anfrage der FDP-Fraktion mitgeteilt. Als Gründe gibt das Ministerium die Besiedlungsdichte im Land, die vielfältige Eigentümerstruktur und geografische Beschränkungen an. Insgesamt seien in der Flächendatenbank aktuell 640 Gewerbeflächen und -immobilien aufgezählt.