Info-Date am Morgen: Trump hält Rede zur Lage der Nation ++ Politischer Aschermittwoch in Baden-Württemberg

US-Präsident Donald Trump hat seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Trump lobte in der Rede vor allem sich selbst und die eigene Politik. Für seine weitreichenden Entscheidungen gab es Zuspruch von den Republikanern, die Demokraten zeigten ihr Missfallen deutlich.

Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte er, er habe einen Brief vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erhalten. Darin erkläre er sich bereit, mit Russland zu verhandeln und das Rohstoffabkommen mit den USA zu unterzeichnen.

Politischer Aschermittwoch in Baden-Württemberg

Spitzenpolitiker aus Bund und Land treffen sich heute bei den traditionellen Veranstaltungen der Parteien zum Politischen Aschermittwoch in Baden-Württemberg. Wegen der Sondierungen in Berlin hat SPD-Chef Klingbeil seine Teilnahme allerdings abgesagt. Für ihn wird der frühere Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz am politischen Aschermittwoch der SPD in Ludwigsburg teilnehmen. Bei der CDU gibt es trotz Sondierungsgesprächen keine Änderung: in Fellbach soll Bundesgeneralsekretär Carsten Linnemann der Hauptredner sein. Die Grünen sind in Biberach, wo der politische Aschermittwoch im vergangenen Jahr wegen gewaltsamer Ausschreitungen abgesagt wurde. Diesmal ist es keine offene Veranstaltung, sondern nur für Gäste mit Voranmeldung.