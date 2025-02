Info-Date am Morgen: UN-Artenschutzkonferenz - Einigung bei Finanzplan ++ Höhere Sicherheitsmaßnahmen bei Straßenkarneval BW

Bei der Artenschutzkonferenz der Vereinten Nationen in Rom haben sich die Teilnehmerländer jetzt doch noch auf einen Finanzierungsplan geeinigt. Die Länder, denen es wirtschaftlich besser geht als anderen, sollen in den nächsten fünf Jahren 19 Milliarden Euro zahlen. So sollen mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen zu Naturschutzgebieten werden. Bei der Konferenz waren fast 200 Länder dabei. Bei dem Treffen vorher in Kolumbien konnten sie sich auf keinen Finanzierungsplan einigen.

Straßenkarneval BW: Strobl kündigt höhere Sicherheitsmaßnahmen an

Zum Auftakt des Straßenkarnevals in Köln, Mainz und Düsseldorf war laut Polizei etwas weniger los als sonst. Das könnte auch an den Anschlagsdrohungen vorher gelegen haben, sagt die Polizei. Dadurch ist es aber auch relativ ruhig geblieben. In Baden-Württemberg hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) angekündigt, für einige Fastnachtsveranstaltungen und -umzüge die Polizeipräsenz nochmal zu erhöhen. Nach dem Angriff auf eine Verdi-Demo vor zwei Wochen in München war ein Faschingsumzug in Stuttgart abgesagt worden.