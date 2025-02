Info-Date am Morgen: Warnstreiks am Flughafen München und Hamburg ++ Weiberfastnacht läutet Straßenkarneval ein

Flugreisende müssen sich aufgrund von Streiks auf Verspätungen und Ausfälle in München und Hamburg einstellen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Pendler und Reisende bekommen die laufenden Warnstreiks im öffentlichen Dienst schon seit Wochen zu spüren. Busse und Bahnen fahren nur vereinzelt oder fallen komplett aus. In dieser Woche trifft es auch Flugreisende. Wer vom Flughafen Düsseldorf oder Köln/Bonn abheben wollte, blieb aufgrund der Streiks am Boden. Heute sind auch die Beschäftigten an den Flughäfen München und Hamburg von der Gewerkschaft ver.di aufgerufen, ihre Arbeit an den Sicherheitskontrollen und der Gepäckabfertigung niederzulegen – zwei Tage lang.

Am Münchner Airport wurden bereits 80 Prozent der Flüge annulliert. Ähnlich könnte es in Hamburg laufen. Verdi will damit den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erhöhen. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat.

Närrisches Treiben zur Weiberfastnacht

In den närrischen Hochburgen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beginnt mit der heutigen Weiberfastnacht offiziell der Straßenkarneval bzw. die Straßenfastnacht. In vielen Gemeinden in Baden-Württemberg wecken die Närrinnen und Narren die Bürger traditionell früh am Morgen. In Mainz werden um 11.11 Uhr auf dem Schillerplatz tausende Narren erwartet.

In den kommenden Tagen werden aufgrund des Karnevals mehr als 5.000 Polizisten in Rheinland-Pfalz im Einsatz sein. Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte im SWR, Polizei und Kommunen seien mit ihren Sicherheitskonzepten gut vorbereitet auf die Fastnachtstage.