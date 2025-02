Info-Date am Morgen: Klingbeil fordert Zugeständnisse von Merz ++ Beton aus AKW Philippsburg kommt nach Buchen

Vor dem Beginn von Gesprächen über eine mögliche gemeinsame Regierung hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil CDU-Chef Friedrich Merz aufgefordert, seinen Kurs und seinen Ton zu ändern. Im ZDF sagte Klingbeil, die SPD sei sich sehr bewusst, welche Verantwortung sie trage, damit eine Regierung zustande komme. In der ARD sagte Klingbeil, seine Partei stehe zum Ausloten einer Koalition bereit. Es sei jetzt erstmal die Union am Zug, Friedrich Merz habe nun die Verantwortung, Gespräche zu führen – und er müsse sagen, wie er sich eine künftige Regierung vorstelle, so Klingbeil. Die Union will spätestens kommende Woche Gespräche mit der SPD über eine Regierungsbildung aufnehmen.

Beton aus AKW Philippsburg kommt nach Buchen

Beton-Schutt aus dem abgeschalteten Atomkraftwerk Philippsburg soll auf der Deponie Sansenhecken bei Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis entsorgt werden. Die Gremien des Landkreises haben jetzt zugestimmt. Damit endet ein jahrelanger Rechtsstreit um die Entsorgung der Beton-Teile. Dabei ging es um Betonabfälle aus dem Kreis Karlsruhe, darunter Abbruchmaterial aus dem Kernkraftwerk Philippsburg.