Info-Date am Morgen: Nach der Bundestagswahl ++ Reaktionen aus BW, RLP und dem Ausland

Nach der Bundestagswahl steht das vorläufige Endergebnis fest. Die Bundeswahlleiterin in Wiesbaden hat die Union mit 28,5 Prozent der Stimmen als Sieger bestätigt. Die AfD ist mit 20,8 Prozent zweitstärkste Kraft. Es folgen die SPD mit 16,4, die Grünen mit 11,6 und die Linke mit 8,8 Prozent. Nicht im neuen Bundestag vertreten sind das BSW mit 4,97 und die FDP mit 4,3 Prozent. Damit ist auch klar, dass die Union rein rechnerisch mit der SPD koalieren könnte. Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Friedrich Merz, hat angekündigt, jetzt schnell Gespräche führen zu wollen. Sein Ziel: eine neue Regierung bis Ostern.

Bundestagswahl: Reaktionen aus BW und RLP

Die CDU hat die Bundestagswahl auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz mit deutlichem Abstand gewonnen. Die AfD wird in beiden Bundesländern zweistärkste Kraft. Der Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg, Thorsten Frei, schloss eine Koalition mit den Grünen nicht grundsätzlich aus.