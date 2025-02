Ein Bürger fragt – ein Spitzenkandidat antwortet. In der ARD Wahlarena standen die Kanzlerkandidaten den Fragen der Bürger Rede und Antwort. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Im Endspurt des Bundestagswahlkampfes haben sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD, AfD und Grünen in der ARD Wahlarena den Fragen des Publikums gestellt. Die Themen reichten von der Frage zu Entlastungen bei Steuern und Abgaben über die Pflege bis zur Klimapolitik. Nicht jeder bekam die gleichen Fragen gestellt.

So will Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz deutliche Einschnitte beim Bürgergeld. Grünen-Politiker Robert Habeck mahnte, den Klimaschutz in Deutschland und Europa nicht aus den Augen zu lassen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte soziale Fragen in den Mittelpunkt und warb erneut für eine Rentengarantie. Die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel, betonte, ihre Partei fordere nicht den Austritt aus der EU, sondern die Rückverlagerung von Kompetenzen aus Brüssel in die nationalen Parlamente.

Bilanz 2024: Rettungshubschrauber fliegen weniger Einsätze

Die Rettungshubschrauber des ADAC sind im vergangenen Jahr im Südwesten weniger Einsätze geflogen. In Baden-Württemberg waren es rund 1.750 Notfälle, zu denen Helikopter des Automobilclubs gerufen wurden - ein Rückgang um rund 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deutlich mehr Einsätze für die ADAC-Flieger gab es in Rheinland-Pfalz: Hier mussten die Maschinen mehr als 7.900-mal starten - was dennoch ein Rückgang um fast 10 Prozent im Vergleich zu 2023 ist. Bundesweit am häufigsten wurde der in Ulm stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 22" alarmiert. Er startete zu mehr als 1.000 Notfällen.