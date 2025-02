Nach der Rede von US-Vizepräsident JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz spricht dessen Leiter Heusgen von einem europäischen Albtraum. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz hatte es in sich. Allen voran zog die Rede von US-Vizepräsident JD Vance die Aufmerksamkeit auf sich. In dieser hatte Vance den Europäern ein mangelndes Demokratieverständnis vorgeworfen. Der scheidende Leiter der Konferenz Christoph Heusgen sagte im Anschluss der Konferenz im ZDF, das diesjährige Treffen sei in gewissem Sinne ein europäischer Albtraum gewesen. Aber gleichzeitig auch eine sehr klärende Konferenz. Nach der harschen Rede des US-Vizepräsidenten müsse befürchtet werden, dass die gemeinsame Wertegrundlage nicht mehr so gemeinsam sei, so Heusgen weiter.

Bezahlkarte für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz im Test gut angenommen

In Trier wurde die sogenannte Bezahlkarte für Geflüchtete im Rahmen eines Pilotprojekts getestet. So wurden 80 Karten ausgegeben. Diese seien von den Menschen gut angenommen worden, hieß es von der zuständigen Behörde. Mit den Bezahlkarten können die Geflüchteten bezahlen wie mit einer Kontokarte und so maximal 130 Euro im Monat ausgeben.

Die Bezahlkarte soll dafür sorgen, dass die Menschen die Sozialleistungen nicht abheben und an ihre Familien schicken, die davon zum Beispiel Schleuser bezahlen könnten. Wenn das Projekt in Trier weiter gut läuft, soll es auf Erstaufnahmeeinrichtungen in ganz Rheinland-Pfalz ausgeweitet werden.