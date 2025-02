Info-Date am Morgen: Mutmaßliche Attentäter von München vor Haftrichter ++ Tarifverhandlungen privates Omnibusgewerbe in BW gescheitert

Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München gehen die Ermittlungen weiter. Heute soll der festgenommene Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Viele Angaben zu dem Afghanen sind korrigiert worden. So sollte er nicht abgeschoben werden und hat laut Behörden einen Aufenthaltstitel. Der Mann war gestern mit einem Auto in das Ende einer Demonstration gefahren. Mindestens 30 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Einige von ihnen schweben noch in Lebensgefahr.

BW: Tarifverhandlungen privates Omnibusgewerbe gescheitert

In Baden-Württemberg drohen im privaten Busgewerbe unbefristete Streiks. Die Gewerkschaft Verdi hat die Tarifverhandlungen für die rund 9.000 Beschäftigten am späten Abend für gescheitert erklärt. Die Arbeitgeber hätten ihr Angebot trotz der mehrtägigen Warnstreiks kaum verbessert, hieß es. Verdi bereite sich nun nach eigenen Angaben auf eine Urabstimmung vor.