Info-Date am Morgen: Ägypten und Jordanien wollen Trumps Gaza-Pläne verhindern ++ Rheintal-Bahn wieder flott

US-Präsident Donald Trump hat betont: Er hält an seinen Plänen fest , den durch den Krieg gegen die Hamas schwer zerstörten Gaza-Streifen übernehmen, entvölkern und wiederaufbauen zu wollen. Ein Rückkehrrecht für die palästinensische Bevölkerung lehnt er ab. Schnell kam Widerspruch aus Europa und von den arabischen Staaten - nun wollen diese auf Trump einwirken und sich mit einem Gegenvorschlag durchsetzen. Ägypten will einen Plan zum Wiederaufbau des Gazastreifens vorlegen, der das Recht der Palästinenser sicherstellen soll, dort zu leben. So hat sich das ägyptische Außenministerium geäußert und damit nochmals den Gaza-Plänen von US-Präsident Trump widersprochen. Unterdessen ist auch der jordanische König Abdullah gegen eine Umsiedelung und hat Trump seine Position bei einem Besuch in der US-Hauptstadt Washington dargelegt.

Rheintalbahn kann wieder uneingeschränkt fahren

Keine 24 Stunden nach dem Oberleitungsschaden im Bahnhof Rastatt hat die Bahn die betroffene Stelle repariert. Auf der Rheintal-Strecke zwischen Karlsruhe und Freiburg hatte es bis zum Abend Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr gegeben. Was konkret passiert ist, bleibt vorerst unklar – die Bahn hat hier keine Angaben gemacht. Klar ist nur, dass wegen der Beschädigung der Oberleitung in Rastatt seit dem Dienstagmorgen zwischen Karlsruhe und Baden-Baden zunächst gar keine Züge mehr fahren konnten. Die Bahn hatte einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.