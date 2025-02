Info-Date am Morgen: USA und EU rüsten sich für Handelskonflikt ++ Wieder Streiks im Öffentlichen Dienst von BW

US-Präsident Donald Trump will ab März zusätzliche Zölle auf Stahl und Aluminium erheben – die EU wappnet sich ihrerseits. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Fischer.

Die erhöhten US-Zölle auf Stahl und Aluminium sind beschlossen. Präsident Trump hat wie angekündigt ein entsprechendes Dekret unterschrieben - ab dem 4. März gelten dann die Zölle in Höhe von 25 Prozent. Die EU hatte schon vorher angekündigt, schnell reagieren zu wollen . Erwartet wird, dass vor allem Waren aus republikanisch geprägten US-Bundesstaaten mit Zöllen versehen werden - also zum Beispiel Motorräder, Whiskey oder Jeans. Experten sagen aber auch, dass ein Handelskrieg mehr Folgen für die europäische Wirtschaft haben würde als für die amerikanische.

Erneute Streiks im Öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg

Vor den Tarifverhandlungen nächste Woche - gibt es heute wieder Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Betroffen sind viele Städte in Baden-Württemberg: Besonders viele Betriebe sind es etwa in Heilbronn - hier gibt es Streik-Auswirkungen bei der Arbeitsagentur, bei den Stadtwerken, im öffentlichen Nahverkehr, in Kliniken oder auch bei der Kreissparkasse. Die Gewerkschaft Verdi hat auch zum Beispiel in Calw und Tübingen zum Warnstreik aufgerufen, hier bleiben auch teils Kindertagesstätten und Musikschulen geschlossen. Nächste Woche stehen Verhandlungen an. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 8 Prozent mehr Lohn und Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten.