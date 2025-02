Info-Date am Morgen: Kanzlerduell - Merz und Scholz unversöhnlich ++ Urteil gegen Paar nach Tod von Ukrainerinnen erwartet

per Mail teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) haben sich in einem Fernseh-Duell einen Schlagabtausch geliefert. Vor allem über die Migrationspolitik machten sie sich am Abend gegenseitig Vorwürfe. Bundeskanzler Scholz betonte, wie viel er schon gegen illegale Einwanderer getan habe, und warf Merz noch einmal einen Tabubruch im Bundestag vor - wegen der Abstimmung mit der AfD. Merz verteidigte sich und sagte, nur weil die AfD für seine Pläne stimme, sei das keine Zusammenarbeit. Außerdem setzte er sich noch einmal für eine deutlich strengere Asylpolitik ein. Auch bei der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik zeigten sich beide Kandidaten unversöhnlich. So waren auch zum Beispiel das Bürgergeld oder die Schuldenbremse Thema.

Prozess um getötete Ukrainerinnen: Urteil erwartet

Am Landgericht Mannheim soll heute im Doppelmordprozess um zwei getötete Ukrainerinnen das Urteil fallen. Es geht um eine lebenslange Haftstrafe für die beiden Angeklagten aus Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis). Das angeklagte Ehepaar hatte im Prozess zugegeben, die beiden Frauen im März vergangenen Jahres getötet zu haben, um an ein Baby zu kommen. Den damals fünf Wochen alten Säugling hatten sie laut Staatsanwaltschaft dann als ihr eigenes Kind ausgegeben.