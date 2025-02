Info-Date am Morgen: Rotes Kreuz will keine Kliniken mehr in RLP betreiben ++ Stuttgart steigt bei Frauen-Fußball-EM 2029 aus

Fünf Kliniken sind schon pleite - jetzt steigt das DRK in Rheinland-Pfalz bei fünf weiteren Kliniken aus. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Das Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz steigt aus der Krankenhausversorgung aus. Grund sind nach Angaben des DRK-Landesverbands die wirtschaftlichen Belastungen. Im Dezember hatte das DRK schon für fünf Kliniken im Land Insolvenz angemeldet, jetzt kommen weitere fünf Häuser in Rheinland-Pfalz dazu: die Tageskliniken Bad Kreuznach und Worms, die Fachklinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das DRK Schmerzzentrum Mainz und die Kamillus Klinik Asbach im Westerwald. An allen betroffenen Standorten bleiben laut DRK die Patientenversorgung und die Gehälter der Beschäftigten vorerst gesichert.

Stuttgart bewirbt sich nicht mehr als "Host City" bei Frauen-Fußball-Europameisterschaft

Stuttgart will nun doch nicht mehr Austragungsort für die Frauen-Fußball-Europameisterschaft 2029 werden. Das hat der Gemeinderat am Abend mit knapper Mehrheit beschlossen. Stuttgart wird seine Bewerbung nun zurückziehen. Das Engagement hätte die Stadt laut Schätzungen mindestens zehn Millionen Euro gekostet.

Wegen der aktuellen Haushalts- und Finanzlage hatten mehrere Fraktionen im Gemeinderat Bedenken. Das baden-württembergische Staatsministerium bedauerte die Entscheidung in einer ersten Reaktion. Vor dem Beschluss gehörte Stuttgart zum Kreis von 17 Bewerberstädten:

Auch Freiburg hatte schon im vergangenen Jahr seinen Verzicht erklärt. Die UEFA hatte zuvor den Anforderungskatalog angehoben. Es muss insgesamt für Bewerberländer mindestens vier Stadien geben, die mindestens 20.000 Zuschauern Platz bieten, drei Stadien für mindestens 30.000 Besucher und eins mit mindestens 50.000 Plätzen. Interesse haben neben Deutschland Italien, Polen, Portugal sowie Dänemark und Schweden in einer gemeinsamen Bewerbung geäußert.