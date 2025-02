Info-Date am Morgen: CDU-Chef Merz hält an Asyl- und Migrationsplänen fest ++ BW auf Platz 3 der staureichsten Bundesländer

Unionskanzlerkandidat Merz hält trotz massiven Protests gegen seinen Umgang mit der AfD an seiner Migrationspolitik fest. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Ernst nehme er sie schon, die großen Demonstrationen der letzten Tage, nachdem die Union ihren Antrag auf eine strengere Asyl- und Migrationspolitik mit Stimmen der AfD im Bundestag durchgebracht hatten - trotzdem, so sagt CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz es in einem Zeitungsinterview, glaube er die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland stehe hinter ihm . Als letzte verbliebene Volkspartei würde man sich nicht durch Demonstranten vom Kurs abbringen lassen, so Merz weiter. Merz hatte letzte Woche im Bundestag in Kauf genommen, dass seine Abstimmungspläne zur Asyl- und Migrationspolitik nur mit Hilfe der AfD eine Mehrheit bekommen konnten. Aus Protest dagegen waren am Wochenende Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Es gab auch massive Kritik von Kirchen, dem Zentralverband der Juden, von Gewerkschaften, anderen gesellschaftlichen Gruppen und aus den eigenen Reihen, etwa von Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel (CDU).



Staubilanz des ADAC: Baden-Württemberg verschlechtert - Rheinland-Pfalz verbessert sich



Baden-Württemberg ist deutlich staugeplagter als Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg gab es fast 50.000 Staus im vergangenen Jahr und damit nochmals einen Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich durch die Kombination aus einem hohen Verkehrsaufkommen und vielen Baustellen. Rheinland-Pfalz konnte in ähnlichem Maße seine Stau-Länge reduzieren. Bayern und Nordrhein-Westfalen sind die staureichsten Bundesländer gefolgt von Baden-Württemberg auf dem dritten Platz.