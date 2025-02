Info-Date am Morgen: Gaza-Streifen soll nach Trump-Plänen unter US-Kontrolle ++ Warnstreiks in BW-Kommunen gehen weiter

US-Präsident Donald Trump will den Gaza-Streifen unter US-Kontrolle bringen und eine neue Infrastruktur aufbauen. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Im Rahmen des Besuchs von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus in Washington hat US-Präsident Donald Trump seine Vorstellung für die Zukunft des Gaza-Streifens erläutert. Trump will das Gebiet unter US-Kontrolle bringen , die rund 2 Millionen Palästinenser in der Region umsiedeln und den vom Krieg zerstörten Küstenstreifen neu aufbauen. Eine "Riviera" solle dort entstehen, so Trump. Militärische Mittel zur Durchsetzung dieser Pläne schloss Trump nicht aus , er sagte aber nichts zum Zeitplan, wann er dieses Vorhaben in die Tat umsetzen wolle.

Heute weiter Warnstreiks in Baden-Württemberg

Nachdem die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst schon die ganze Woche zu Warnstreiks aufgerufen hat, geht es heute in Stuttgart weiter. Dort wollen unter anderem die Beschäftigten des Jugendamts und der städtischen Kindertagestätten streiken. Auch in Emmendingen, im Zollernalbkreis, in Albstadt, Balingen, Hechingen und Burladingen, im Kreis Heilbronn in Bad Friedrichshall und Gundelsheim plant Verdi Aktionen. Morgen soll es in Ludwigsburg weitergehen. Damit reagiere die Gewerkschaft auf die schlechte Stimmung in den Dienststellen, so Verdi. Am Dienstag beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft rund 2.400 Beschäftigte.