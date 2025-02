Info-Date am Morgen: US-Zölle in Nordamerika aufgeschoben ++ Mainzer Fastnachtswagen bekommen TÜV

US-Präsident Donald Trump hat nach Gesprächen die US-Zölle gegen Kanada und Mexiko um 30 Tage aufgeschoben. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Es ist der neue Politik-Stil im Weißen Haus: Schnelle Entscheidungen, schnelles Umschalten – so war es jetzt auch im Falle der US-Zölle auf Produkte aus Kanada und Mexiko. Kaum angekündigt, gab es offenbar Gespräche mit dem Resultat, sie nochmals um 30 Tage aufzuschieben. Zumindest Mexiko musste dafür auch ein Zugeständnis machen und versprechen, 10.000 Einsatzkräfte an die US-Grenze zu entsenden, um gegen Drogenschmuggel vorzugehen. Die neuen US-Zölle gegen chinesische Waren in Höhe von 10 Prozent hingegen sind in Kraft getreten. Sie sollen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump ebenfalls den Weg für Verhandlungen bereiten, doch China hat inzwischen mit Gegenzöllen geantwortet. Auch Gespräche mit der EU stehen an.

Helau an Rosenmontag in Mainz nur mit TÜV

Die Straßenfastnacht rückt näher und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – auch in Mainz-Gonsenheim. Dort kommt heute der TÜV und prüft die großen Wagen für den Rosenmontag, schließlich muss auch ein Fastnachtswagen verkehrstüchtig sein. Für jeden Wagen muss es eine eigene Betriebserlaubnis geben. In der Vergangenheit gab es einige Beanstandungen, etwa, weil ein Teil der Mainzer Wagen schon recht alt war.