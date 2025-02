Info-Date am Morgen: Handelskonflikte um US-Zölle beginnen zu eskalieren ++ Öffentlicher Dienst in BW streikt

US-Präsident Donald Trump hat damit begonnen, seine Handelspolitik mit Pauschal-Zöllen durchzusetzen. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

US-Präsident Donald Trump hatte es angekündigt: Er will massive Zölle einsetzen, um die Vereinigten Staaten gegenüber ihren Handelspartnern besserzustellen. Dafür hat er bereits veranlasst, dass Waren aus Kanada und Mexiko mit Zoll-Zuschlägen von 25 Prozent belastet werden . Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat daraufhin eine Klage vor der Welthandelsorganisation angekündigt und dazu aufgerufen, US-Waren zu boykottieren. Er drohte außerdem mit Gegenzöllen, genauso wie Mexiko. Auch die Europäische Union will Trump mit Zöllen belegen. Zölle auf chinesische Waren hatte Trump schon in seiner ersten Amtszeit erhöht. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte diese Maßnahmen größtenteils in Kraft gelassen. Trump will nun noch weitere Zölle gegenüber China einführen. Auch die Regierung in Peking will sich dagegen juristisch zur Wehr setzen.

Streiks im Öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg

In Münsingen, Metzingen und Bad Urach im Kreis Reutlingen beginnt am heutigen Montag ein Warnstreik der Gewerkschaft ver.di, der im Laufe der Woche noch weitere Teile von Baden-Württemberg betreffen wird. Beschäftigte aus Kitas, Kliniken, Stadtverwaltungen, Landratsämtern, Sparkassen, Arbeitsagenturen, Stadtwerken und dem kommunalen Nahverkehr legen ihre Arbeit nieder. Das sei eine Reaktion auf die Stimmung in den Dienststellen, sagt die Gewerkschaft. Zahlreiche Bürger- oder Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister haben nach ver.di-Angaben angekündigt, sie müssten öffentliche Dienstleistungen wegen der Gewerkschaftsforderungen kürzen. Was eigentlich rechtlich gilt, wenn man vom Streik betroffen ist, steht hier .