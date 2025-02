Info-Date am Morgen: Flugzeugabsturz über US-Hauptstadt Washington ++ Schleusentor in Iffezheim wird freigegeben

per Mail teilen

Bei einem Flugzeugunglück nahe dem US-Hauptstadtflughafen in Washington ist eine Passagiermaschine mit mehr als 60 Menschen an Bord in der Luft mit einem US-Militärhelikopter kollidiert. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

An Bord des Helikopters hätten sich drei Menschen befunden. Der Helikopter habe einen Trainingsflug absolviert. Offizielle Zahlen zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht. Eine großangelegte Rettungsaktion sei im Gange. Nach Berichten der "Washington Post" seien mehrere Leichen aus dem Potomac River in der Nähe des Flughafens geborgen worden.

Rheinschleuse Iffezheim nimmt Betrieb wieder auf

Am 11. November 2023 hatte ein Schiff das Tor der Rheinschleuse im baden-württembergischen Iffezheim gerammt und beschädigt. Ein ähnlicher Fall wie bei der Schleuse Müden in der Mosel. Die Schleuse in Iffezheim nimmt heute wieder ihren vollen Betrieb auf.