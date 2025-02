Info-Date am Morgen: Union erweitert Pläne für Asyl-Änderungen ++ BW: Landesweite Busfahrer-Streiks

per Mail teilen

CDU/CSU: Weiterer Antrag für schärferes Asylrecht



Morgen bringt die Union ihren Plan zu einer härteren Asylpolitik in den Bundestag ein und würde dabei auch Stimmen der AfD in Kauf nehmen. Und sie will den Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge stoppen.

Pendler und Schüler: Heute weniger Busse in BW



In ganz Baden-Württemberg gibt es heute massive Einschränkungen im Busverkehr. Die Gewerkschaft ver.di hat im privaten Omnibusgewerbe und bei städtischen Verkehrsbetrieben zu Warnstreiks aufgerufen.