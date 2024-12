Syriens gestürzter Machthaber Baschar al-Assad ist mit seiner Familie nach Moskau geflüchtet. Russland habe ihr Asyl gewährt, berichten staatliche Agenturen unter Berufung auf Vertreter des Kremls. Die Reaktionen aus Moskau und die Ereignisse vom Wochenende in Syrien sind ein Thema an diesem Morgen mit Andreas Herrler.

Russland verfolge die dramatischen Ereignisse in Syrien mit großer Sorge, teilte das russische Außenministerium mit. Der Rückzug Assads sei Ergebnis von Verhandlungen zwischen unterschiedlichen Mächten in Syrien gewesen. Russland habe an den Gesprächen nicht teilgenommen, appelliere jedoch weiterhin nachdrücklich an alle Beteiligten, auf Gewalt zu verzichten und Fragen der Staatsführung mit politischen Mitteln zu lösen.

Zukunft russischer Militärbasen in Syrien unklar

Russland hat seit 2015 Assad militärisch unterstützt, offiziell im Kampf gegen Islamismus. Russland unterhält zwei Militärbasen in Syrien, eine davon direkt am Mittelmeer. Ob das Land diese Stützpunkte behalten wird oder mitsamt Truppen abzieht, ist unklar. Das Außenministerium teilte lediglich mit, dass die Basen in höchster Alarmbereitschaft seien, es bisher aber keine ernsthafte Bedrohung für ihre Sicherheit gebe.

Biden spricht von historischer Chance und warnt vor Risiken

Nach dem Umsturz in Syrien hat US-Präsident Joe Biden vor Risiken gewarnt. Die USA würden in den kommenden Tagen mit den Anführern in der Region reden, sagte Biden. Gleichzeitig sprach er von einer historischen Möglichkeit, für Frieden zu sorgen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem Umsturz in Syrien angekündigt, Deutschland werde bei der Neuordnung des Landes helfen. Ein friedlicher Übergangsprozess sei möglich, so Scholz.

Diskussion über Syrer in Deutschland

Gleichzeitig wird in Deutschland diskutiert, welche Konsequenzen der Sturz des syrischen Machthabers Assad für die Migrationspolitik haben wird. Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter warnte, sie dürfe jetzt nicht geändert werden. Jetzt zu überlegen, härter gegen syrische Geflüchtete vorzugehen, sei fehl am Platz. Es sei noch völlig unklar, wie es in Syrien weitergehe, sagte Hofreiter den Funke-Medien.

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth warnte im "Spiegel" vor einer "populistischen Debatte mit dem Tenor, jetzt müssen alle sofort wieder zurück". Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Andrea Lindholz meinte in der Rheinischen Post, dass Deutschland keine weiteren syrischen Flüchtlinge aufnehmen könne. Wenn es irgendwann Frieden in Syrien gebe, werde für viele Einheimische die Schutzbedürftigkeit und damit der Grund für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland entfallen.

Schleusenunfall Mosel: Schleuse bleibt monatelang gesperrt

Ein Güterschiff rammt ein Schleusentor auf der Mosel und

bringt damit den Schiffsverkehr zum Erliegen . So geschehen gestern auf der Mosel bei Müden. Die Behörden befürchten, dass es dort jetzt noch monatelang Probleme im Schiffsverkehr geben wird. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn teilte mit, voraussichtlich erst im Frühjahr könnten wieder Schiffe auf der Mosel fahren. Denn bei dem Unfall am Sonntagmittag wurden beide Torflügel vollständig aus ihrer Verankerung gerissen.