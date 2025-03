Info-Date am Morgen: Waffenruhe im Libanon hat begonnen ++ Umweltminister tagen im Ahrtal

Seit heute Morgen 4:00 Uhr gilt im Libanon eine Waffenruhe. Israel und die Hisbollah-Miliz haben sich nach langen Verhandlungen auf die Waffenruhe geeinigt. Mehr dazu hier.

So soll die Waffenruhe eingehalten werden

Das Waffenruheabkommen sieht vor, dass die Kämpfe zunächst für zwei Monate eingestellt werden. Die Hisbollah soll ihre Präsenz an der südlibanesischen Grenze aufgeben, während israelische Truppen auf ihre Seite der Grenze zurückkehren sollen. Tausende libanesische Soldaten und Blauhelme der UN-Beobachtermission UNIFIL sowie ein Gremium unter Vorsitz der USA sollen die Umsetzung des Abkommens überwachen.

Schwere Angriffe direkt vor Beginn der Waffenruhe

Israel erklärte, dass es erneut angreifen werde, sollte die Hisbollah das Abkommen brechen. In den Stunden vor dem Inkrafttreten flog Israel einige der schwersten Angriffe auf Beirut seit Kriegsbeginn. Auch die Hisbollah-Miliz griff Israel nach eigener Darstellung noch in der Nacht an. Sie erklärte, unter anderem israelische Soldaten und Ziele jenseits der Grenze in Israel mit Raketen beschossen zu haben.

Umweltminister tagen im Ahrtal

In Bad Neuenahr-Ahrweiler tagt noch bis zum Freitag die Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern. Schwerpunktthemen sind Wasser, beziehungsweise Hochwasserschutz seit der Ahrtalkatastrophe. Außerdem auf dem Programm stehen Klimaanpassung, Klimaschutz und Naturschutz als Gemeinschaftsaufgabe sowie das UN-Plastikabkommen und die EU-Wiederherstellungsverordnung.