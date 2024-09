Info-Date am Morgen: Grüne Jugend will Partei verlassen ++ Hoffenheim spielt unentschieden in der Europa League

Der Vorstand der Grünen Jugend will aus der Partei austreten.

Es ist ein beispielloser Schritt: Aus Protest gegen den Kurs der Grünen will der Bundesvorstand der Grünen Jugend geschlossen aus der Partei austreten und einen neuen linken Jugendverband gründen. Das geht aus einem Brief an die Partei- und Fraktionsführung hervor, den die Vorsitzenden Svenja Appuhn und Katharina Stolla zusammen mit den acht anderen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet haben. Darin heißt es, die Entscheidung sei bereits vor der Bekanntgabe des Rücktritts des Parteivorstands getroffen worden.

Wir merken, dass unsere inhaltlichen, aber auch strategischen Vorstellungen von Politik immer weiter auseinander gehen.

Auf Dauer sei es nicht möglich, Teil einer Partei zu sein und gleichzeitig für eine grundsätzlich andere Politik zu werben, als sie die eigene Partei umsetze. In dem Schreiben des Bundesvorstands der Grünen Jugend, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es weiter, "dass es mittelfristig keine Mehrheiten in der Partei für eine klassenorientierte Politik gibt, die soziale Fragen in den Mittelpunkt rückt und Perspektiven für ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem aufzeigt".

Neuer "dezidiert linker" Jugendverband geplant

Der Vorstand werde seine Amtsgeschäfte bis zum Bundeskongress der Grünen Jugend vom 18. bis 20. Oktober in Leipzig gewissenhaft zu Ende führen, die Wahl des neuen Bundesvorstands ermöglichen und danach auch aus der Grünen Jugend austreten. "Wir werden uns danach aufmachen, einen neuen, dezidiert linken Jugendverband zu gründen", kündigten die zehn Vorstandsmitglieder an.

Nur unentschieden für Hoffenheim in der Europa League

Die TSG 1899 Hoffenheim hat beim Start in die Europa League mit einem späten Ausgleichstor eine weitere Niederlage gerade so verhindert. Beim dänischen Meister und Tabellenführer FC Midtjylland kam der krisengebeutelte Club aus dem Kraichgau zu einem 1:1 (0:1). Torhüter Oliver Baumann hielt in der MCH Arena von Herning mit Glanzparade im Spiel, ehe Max Moerstedt in der 89. Minute für den Ausgleich sorgte. Trainer Pellegrino Matarazzo kann sich nun etwas entspannen. In der Bundesliga hatten die Hoffenheimer zuletzt drei Niederlagen kassiert. Am Sonntag geht es für die Hoffenheimer in der Bundesliga gegen Werder Bremen weiter.