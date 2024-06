Die Situation auf dem Mietwohnungsmarkt wird immer angespannter: Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft, IW, schätzt den Bedarf an Neubau-Wohnungen höher als bisher ein. Das berichten die Funke-Zeitungen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

IW-Studie: 65.000 Wohnungen mehr pro Jahr bauen

Demnach steht in einer neuen IW-Studie, es müssten jährlich 372.000 neue Wohnungen gebaut werden - fast 65.000 mehr als bisher. Hintergrund sei unter anderem, dass zuletzt mehr Menschen nach Deutschland zugewandert seien als erwartet. Die Ampel-Koalition hatte sich zum Start ihrer Regierungszeit das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen jährlich gesetzt - im vergangenen Jahr waren es bundesweit rund 300.000.

Trauerfeier für getöteten Polizisten am Vormittag in Mannheim

In Mannheim werden heute Vormittag mehrere tausend Menschen zu

einer Trauerfeier für den im Dienst getöteten Polizisten Rouven Laur

erwartet. Der 29-Jährige war vor zwei Wochen auf dem Mannheimer

Marktplatz durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. SWR Aktuell überträgt die Trauerfeier in seinem Radioprogramm, im Fernsehen sowie im Livestream und auf facebook.com/SWRAktuell.

Verletzte bei Brand in Hochhaus in Mainz

In der Mainzer Oberstadt sind bei einem Brand in einem Hochhaus in der Nacht elf Menschen verletzt worden. Gegen 1:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer ein Feuer mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit 110 Einsatzkräften an. Der Brand war offenbar von einer Pizzeria im Erdgeschoss ausgegangen - das Restaurant stand komplett in Flammen. Was den Brand ausgelöst hat, wird noch untersucht.